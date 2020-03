Favara. I consiglieri del Gruppo Misto: “In questo momento più che mai dovremo rispettare le regole dettate dalle istituzioni per il contenimento del contagio”

I quattro consiglieri del Gruppo Misto dimostrano la grande caratura morale oltre che politica. Infatti in un momento così delicato e fragile, i quattro consiglieri mettono da parte l’aspetto politico e si rivolgono alla città per dare “speranza”. Ecco il loro intervento

La Città si è svegliata con la consapevolezza di dovere affrontare con grande senso civico una situazione sanitaria critica a livello globale. Conosciamo i nostri concittadini e siamo certi che ne usciremo con la dignità che ci contraddistingue e, speriamo, con l’aiuto dello Stato per le nostre imprese, i nostri lavoratori, le nostre famiglie, i nostri ammalati. In questo momento più che mai dovremo rispettare le regole dettate dalle istituzioni per il contenimento del contagio, usare il buon senso nella vita quotidiana e continuare a esercitare il nostro senso civico per non aggiungere altri problemi a un momento già di per sé grave (pensiamo ad esempio al problema dei rifiuti abbandonati, degli assembramenti in occasione di eventi privati, dei funerali, …). Lo faremo per noi, per i nostri parenti, per i nostri amici, per i nostri vicini di casa e soprattutto per i nostri figli e per il loro futuro, che, superato questo momento buio, sarà più che mai splendente.