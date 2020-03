Favara. I consiglieri del Gruppo Misto: “Invitiamo i cittadini a firmare il “Referendum BOCCIAMOLI TUTTI”

Hanno convocato per questa mattina, sabato 29 febbraio, una conferenza stampa i consiglieri del Gruppo Misto in consiglio comunale di Favara. Marilì Chiapparo, Sergio Caramazza, Rossana Castronovo e Vito Maglio ancora una volta esercitano con grande senso di responsabilità il loro ruolo di “consiglieri d’opposizione” non per forza sempre contrari ad ogni proposta dell’amministrazione,votando favorevolmente quando ciò era per il bene collettivo di Favara. Ma dopo la mozione di sfiducia approdata in consiglio comunale ad ottobre dello scorso anno per chiudere con questa esperienza amministrativa targata Anna Alba e Movimento 5 Stelle e non passata, non si è fermato il loro ruolo di controllori delle azioni amministrative. Dopo il dettagliato e puntuale excursus della consigliera Marilì Chiapparo, si è arrivati al succo della convocazione della conferenza stampa. Ma ormai, dicono in coro i 4 consiglieri del Gruppo Misto, hanno bisogno della città. Hanno bisogno dei cittadini. Dunque invitano tutti i favaresi scontenti della gestione della res publica Anna Alba di sottoscrivere il “Referendum Bocciamoli tutti”. “In consiglio comunale non abbiamo i voti- a parlare è Sergio Caramazza- e l’unica arma che ormai abbiamo sono i cittadini favaresi stessi ed oggi chiediamo ai cittadini di scendere in campo. Promuoviamo il “Referendum Bocciamoli tutti”. L’obiettivo è mettere l’amministrazione davanti alle sue responsabilità e alla bocciatura davanti alla città. Bisogna mettere una firma per manifestare alla sindaca Alba la sua inadeguatezza, sua e della sua amministrazione. Nella prossima settimana spiegheremo come fare. Dunque- conclude Sergio Caramazza- Stay tuned”. Anche noi seguiremo tutta l’evoluzione del Referendum Bocciamoli Tutti