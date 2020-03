Favara. I consiglieri del Gruppo Misto: “Ringraziamo tutti gli uomini e le donne che stanno il loro grande senso di responsabilità”

Arriva la nota stampa da parte dei 4 consiglieri del Gruppo Misto Marilì Chiapparo, Rossana Castronovo, Sergio Caramazza e Vito Maglio i quali ringraziamo tutti i favaresi che in un momento di grande fragilità umana stanno dando il loro contribuito. Anche noi ci leghiamo a questo sentitissimo “”GRAZIE”.

“ Grazie”, una parola, forse, usato poco.

Noi vogliamo usarla con i tanti che, in questo momento così delicato, cercano di dare il loro contributo per nostra Comunità.

Ringraziamo le aziende agricole che hanno aderito all’iniziativa di sanificazione della Città , mettendo a disposizione i propri mezzi ed il proprio personale.

In meno di qualche giorno, una semplice iniziativa si è trasformata in uno straordinario evento di solidarietà umana.

Un grande insegnamento di come i Favaresi siano capaci di stringersi l’un con l’altro, un esempio di come Favara può essere una grande famiglia.

Un grazie anche a chi si sta spendendo per risolvere quei piccoli ma “grandi” problemi di ogni giorno, a chi si sta adoperando per realizzare mascherine “artigianali” per aiutare coloro che sono costretti ad uscire di casa per lavoro, mettendo a disposizione tessuto e lavoro manuale.

Un ringraziamento alle Forze dell’Ordine per la loro presenza significativa, che giorno e notte presidiano le vie cittadine per garantire il rispetto delle regole.

Anche il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti non si è interrotto ed anzi, a volte, si è potenziato per recuperare il materiale accumulato in strada, grazie anche agli operatori ecologici.

Grazie a medici, infermieri, operatori e volontari della sanità e della protezione civile che, in questi giorni, stanno vivendo ore particolarmente difficili.

Ed infine, un pensiero grato a TUTTI, a uomini e donne, ad uno ad uno, a chi sta dimostrando grande senso di responsabilità, a chi si è messo a disposizione per aiutare gli altri e che tutti insieme formano squadra per superare le difficoltà del momento”.

Marilì Chiapparo

Rossana Castronovo

Vito Maglio

Sergio Caramazza