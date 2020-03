Favara. I consiglieri del Gruppo Misto scrivono al Prefetto in merito alle carenze idriche in città

I consiglieri del Gruppo Misto scrivono al Prefetto in merito alle carenze idriche in città in tempi di emergenza Coronavirus. Di seguito il testo integrale della loro missiva.

OGGETTO: RICHIESTA DI INTERVENTO PER LE CARENZE DELLA

FORNITURA IDRICA NELLA CITTA’ DI FAVARA IN PIENA

EMERGENZA CORONAVIRUS.

E’ da tempo che a Favara si registrano forti disagi a causa della carenza idrica, divenuta una triste verità quotidiana.

In questi giorni si è letto di guasti, interventi riparatori, ottimizzazioni. Il risultato, però, è sempre lo stesso: erogazioni ad intervalli e famiglie a secco senza la possibilità di assolvere alle quotidiane esigenze igienico sanitarie, proprio in questo momento di emergenza per via del diffondersi del coronavirus. Condividendo la preoccupazione espressa da tanti che hanno sollecitato il nostro intervento, ci facciamo portavoce degli stessi e ci rivolgiamo all’Eccellentissimo Sig. Prefetto al fine di chiedere, con forza, un intervento risolutivo verificando le inadempienze e i ritardi ingiustificati che determinano l’inammissibile mancanza di acqua nelle abitazioni di numerosi cittadini favaresi. Il Prefetto intervenga per dare risposte concrete ai cittadini che vivono questo dramma, nel momento dell’emergenza odierna e nel futuro.

Il Gruppo Misto in seno al Consiglio Comunale di Favara

Marilì Chiapparo, Sergio Caramazza, Rossana Castronovo, Vito Maglio