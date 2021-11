Favara. I giovani attenti al bene comune invitano l’amministrazione a controllare lo stato di salute degli alberi presenti sul territorio

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Antonio Moscato, Mariagrazia Alongi, Stefano Nobile, Antonio Piazza, Fabrizio Vaccaro, Miriana Quaranta i quali chiedono all’amministrazione comunale di Favara di controllare lo stato di salute degli alberi e della relativa pavimentazione, poiché le radici degli stessi arbusti ne hanno minato la pavimentazione. Di seguito il loro intervento.

“Con spirito di collaborazione e consci che in questa fase ogni suggerimento può essere utile, rivolgiamo all’amministrazione comunale l’invito ad attenzionare lo stato di salute e la stabilità di tutti gli alberi (soprattutto di quelli della stessa tipologia di quello schiantatosi a terra qualche giorno fa fortunatamente senza conseguenze) che si presentano con le radici in evidenza e che hanno sconquassato la pavimentazione dei marciapiedi o la sede stradale ed eventualmente provvedere al loro abbattimento. Nella zona dell’albero caduto, altri alberi presentano tali caratteristiche e considerando che si appresta ad arrivare l’inverno e le manifestazioni climatiche furiose e imprevedibili sono sempre più frequenti è opportuno, avvalendosi della collaborazione degli uffici comunali e del personale comunale verificare lo stato di questi potenziali pericoli per l’incolumità e provvedere a metterli in sicurezza.

E’ altrettanto importante, contestualmente alla verifica, prevere la sostituzione di quelli che si estirpano perché non si può dimenticare il fattore decoro urbano e nemmeno la funzione vitale che svolgono gli alberi”.

Antonio Moscato, Mariagrazia Alongi, Stefano Nobile, Antonio Piazza, Fabrizio Vaccaro, Miriana Quaranta.