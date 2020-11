Favara. Ieri sera presentazione “U.F.F.” – Adriano Varisano: “Un incontro molto cordiale e proficuo”

Ieri sera 4 novembre 2020, presso la sala consiliare del comune di piazza Cavour è stato presentato alla città il coordinamento “Unione Forze Favaresi”. Si è trattato di un incontro molto cordiale e proficuo nel quale l’ideatore Adriano Varisano ha presentato il percorso che ha portato alla nascita dell’U.F.F, le sue finalità, gli obiettivi da raggiungere e i progetti futuri.

Durante il primo incontro, il promotore Adriano Varisano, nonché assessore comunale, ha presentato i servizi che verranno concretizzati in tutto il territorio di Favara. Praticamente una coesione sociale per far fronte alle situazioni di emarginazione ed isolamento a cui alcuni soggetti fragili (ad esempio anziani, disabili, persone senza fissa dimora, tossicodipendenti e alcool dipendenti, agli invalidi civili) sono inevitabilmente più esposti.

“È stato creato un calendario per gli incontri – ci dice Varisano – che avverranno ogni sessanta giorni circa nella sede che l’amministrazione metterà a disposizione”.

Nei prossimi giorni verrà creato un gruppo Whatzapp chiamato “UFF” dove l’amministrazione comunale, il consiglio pastorale e i presidenti delle associazioni potranno comunicare, scambiare informazione in qualsiasi momento.

“Verrà realizzato un sito internet – conclude Adriano Varisano – per vari aggiornamenti sui i servizi offerti dall’”UFF”, una pagina Facebook e un numero di recapito telefonico attivo H24”.