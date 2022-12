Favara. II edizione del “Triangolare di Beneficenza” vinto dalla Fabaria Folk

Ieri giovedì 15 dicembre si è svolta la II edizione del “Triangolare di Beneficenza”, evento benefico organizzato dall’associazione LiberArci guidata da Vincenzo Cassaro in collaborazione con il Comune di Favara. La manifestazione a scopo benefico ha visto sfidarsi in un triangolare di calcio le squadre della Liberarci, la Fabaria Folk e l’Interclub. Nel corso della partita sono state raccolte le scatole di Natale da donare in beneficenza. Il triangolare è stato vinto dalla squadra della Fabaria Folk.

Qui sotto nel video la voce dei protagonisti: