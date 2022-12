Favara. Il 13 e il 15 dicembre 2022, Open Day presso l’I.C “Bersagliere Urso- Mendola”

“La scuola ti da le ali per volare”. E’ questo lo slogan elaborato dall’I. C “Bersagliere Urso- Mendola” di Favara, egregiamente diretto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Rosetta Morreale, per dare avvio ai due giorni di Open Day. Una scuola forte, attenta e caparbia che, negli anni, ha dimostrato di essere resiliente nonostante le difficoltà che ha subito. L’ultima ferita inferta al cuore pulsante di questa grande comunità umana, il furto e la sottrazione di svariate unità di materiale tecnologico. Come si può leggere nel comunicato rilasciato dalla DS Rosetta Morreale ” Ancora una volta la nostra scuola è finita nel mirino dei ladri, lasciando in me e in tutta la comunità scolastica, profonda amarezza”. E da qui, l’abbraccio caloroso di Favara che non è rimasta insensibile, ma ha subito risposto con un forte “SI” alla Conferenza di servizi convocata dalla Preside Morreale , alla quale hanno partecipato forze politiche, religiose, militari, associazioni e il personale scolastico- motore immobile della scuola- per stigmatizzare l’atto vile che ha colpito l’I.C. “Bersagliere Urso- Mendola”. Ma- dicevamo- una scuola vera e viva non si ferma ma anzi, si rialza anche quando la caduta è particolarmente dolorosa. Ed allora, via all’Open Day per vedere che- come l’araba fenice- la “Bersagliere Urso- Mendola” si ricrea. Due giorni, il 13 e il 15 dicembre 2022 dalle ore 15.30 alle ore 18.00, la scuola incontra le famiglie. Il martedì’ 13 dicembre, protagonista la scuola Primaria e dell’infanzia nei plessi “Pirandello”, ” Bersagliere. Urso” e “Cap. Vaccaro”; il 15 dicembre, Scuola Secondaria di primo Grado presso il Plesso “Mendola- Vaccaro”. Sarà possibile, visitare i laboratoristi locali e chiacchierare con il personale scolastico.

Dunque, appuntamento il 13 e il 15 dicembre 2022 per scoprire l’offerta formativa di una scuola che è tessuto connettivo della comunità favarese.