Favara, il 2 maggio chiusi gli uffici comunali per sanificazione

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha disposto per venerdì 2 maggio 2025 la chiusura degli uffici pubblici comunali per consentire un intervento di sanificazione, già programmato con la ditta “SD Servizi Srls”. L’operazione rientra tra le misure periodiche necessarie per garantire ambienti salubri e sicuri, sia per i dipendenti che per i cittadini. Saranno comunque assicurati i servizi essenziali. Il Corpo di Polizia Municipale garantirà le autentiche e gli altri servizi urgenti presso l’ufficio di Piazza Angelo Giglia, dove sarà presente anche l’Ufficiale di Stato Civile. L’Ufficio Elettorale resterà operativo con accesso da Piazza d’Armi. I commessi comunali saranno incaricati di aprire e chiudere i locali per permettere lo svolgimento della disinfestazione.