Favara. Il 2020 si saluta in anticipo domani sera dal terrazzo del Municipio con la partecipazione del dj Sonik

Con un giorno di anticipo, domani, a partire dalle 19.30, Favara saluterà il 2020 con il dj, produttore e musicista Sonik che, per l’occasione, presenterà il suo ultimo singolo “Lover” accompagnato da Nik Zara (del programma “Amici” di Maria De Filippi ) e Francesco Maser. L’evento, che avrà come location la suggestiva terrazza del Palazzo Municipale di piazza Cavour, sarà ripreso da operatori di Sky che lo manderanno in onda sul canale 180 (TvModa) il 15 e il 16 gennaio con immagini che promuoveranno anche il territorio favarese. Per evitare assembramenti in piazza, l’avvenimento potrà essere visto in diretta collegandosi alla pagina facebook del sindaco Anna Alba. “Si doveva trovare un modo alternativo per salutare insieme il 2020, che per la verità ha regalato più sofferenze che gioie, ed accogliere il 2021 – dice l’assessore allo spettacolo Miriam Mignemi – e, visto lo spessore degli artisti che interverranno, sono certa che sarà molto gradito. Abbiamo scelto come data il 30 dicembre e non l’ultimo dell’anno proprio per evitare qualsiasi fraintendimento nel senso che l’iniziativa potesse apparire come un invito espresso a scendere in piazza”.

L’evento non avrà nessun costo per il Comune di Favara grazie al patrocinio oneroso della Regione Siciliana e alla disponibilità economica assunta dagli organizzatori. Va ricordato che “Lover”, l’ ultimo singolo di Sonik è distribuito in tutto il mondo da Sony Music Italy. “Musica che avremo il piacere di ascoltare live dalla terrazza del Palazzo Municipale”, conclude Miriam Mignemi.