Favara. Il 9 luglio sciopero generale dei dipendenti della pubblica amministrazione a tempo determinato 

Domani 9 luglio ci sarà uno sciopero generale dei dipendenti della pubblica amministrazione a tempo determinato. Lo hanno indetto i sindacati di categoria Cisl Fp, Uil Fpl e C.S.A, che in una nota congiunta ne hanno spiegato così le motivazioni: «A seguito della comunicazione, ai sensi della legge 146/90, della proclamazione di una giornata di sciopero per venerdì p.v., con nota trasmessa alle autorità competenti il 17 giugno u.s., le scriventi organizzazioni sindacali comunicano di voler organizzare una manifestazione di sotto la sede della Prefettura dalle ore 10.00 alle 12.00 sotto gli uffici della prefettura di Agrigento. Al termine del sit-in le scriventi OO.SS. chiedono che una piccola delegazione dei lavoratori sia ricevuta da Sua Eccellenza il Prefetto al fine di comunicare ragioni della vertenza».

Qualche settimane fa, i sindacati avevano interloquito con l’amministrazione comunale per valutare alcune ipotesi e ricevuto delle rassicurazioni sull’impegno dell’Amministrazione comunale per garantire l’approvazione in giunta di un atto di indirizzo specifico e soprattutto di tutti gli atti propedeutici come il piano del fabbisogno del personale che consentirebbero di storicizzare la spesa. Tutto questo oggi non è stato fatto e i lavoratori temono concretamente per il loro futuro. L’eventuale stabilizzazione non comporterà spese per il Comune essendo a totale carico della Regione Siciliana il pagamento degli stipendi, come del resto avviene oggi.

I dipendenti in forza al Comune sono circa 250 e rassicurano ormai la stragrande maggioranza dei servizi. Intanto per effetto dello sciopero del personale a tempo determinato, gli uffici comunali potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi nel corso dell’intera giornata.