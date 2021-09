Favara, il candidato sindaco Montaperto: “Non faccio confronti con i competitors, farò una campagna elettorale tra la gente”

In vista delle elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre il candidato Sindaco di Favara Salvatore Montaperto dopo una attenta riflessione comunica che non dà la sua disponibilità ai confronti pubblici con gli altri candidati Sindaci.

“Ritengo più opportuno seguire una competizione elettorale che abbia come tema centrale le progettualità e i programmi politico-amministrativi per governare efficacemente la comunità favarese,dichiara il candidato Montaperto. Tra l’altro il clima politico acceso degli ultimi mesi non è utile a chiarire le posizioni in campo e ingenera solo personalismi lontani dalla politica vicina agli interessi della gente e nei dibattiti si crea caciara che non appartiene al mio modo di intendere la politica. Ringrazio chi mi ha già invitato e chi aveva in programma di farlo, ma ho preso questa decisione che è razionale ed è finalizzata a concentrarmi serenamente al confronto con la gente per la risoluzione degli annosi problemi che attanagliano i miei concittadini. Massima stima nei confronti del mondo dell’informazione, conclude Montaperto, sono certo che i professionisti del settore racconteranno questa campagna elettorale con scrupolo e senza alimentare inutili polemiche che oggi purtroppo creano toni spesso esagerati che hanno effetti a cascata tra la gente con effetti poco utili alla crescita democratica”.