Favara: Il cantante Angelo Famao chiuderà i festeggiamenti in onore di San Calogero

Sarà il cantante Angelo Famao a chiudere i festeggiamenti in onore di San Calogero a Favara. Grazie all’impegno del comitato organizzativo della festa di San Calogero, dopo anni di fermo dovuti non solo alla pandemia COVID-19 ma anche a motivi organizzativi, il Santo Nero avrà il suo artista a concludere i festeggiamenti. Lunedì 5 agosto, in piazza Cavour, il cantante neomelodico Angelo Famao sarà presente per coronare la manifestazione, offrendo al pubblico un’esibizione attesa e sentita. Il ritorno dei festeggiamenti, interrotti per diversi anni, rappresenta un segnale di rinascita e speranza per la comunità di Favara, che da sempre ha visto nella festa di San Calogero un momento di unione e celebrazione collettiva.



Il comitato organizzativo, lavorando con dedizione e passione, è riuscito a superare le difficoltà degli ultimi anni, riportando alla luce una tradizione cara ai cittadini. La presenza di Angelo Famao, noto e amato cantautore della musica neomelodica, promette di regalare emozioni indimenticabili a tutti i presenti. Piazza Cavour, luogo di spettacoli estivi e non solo, sarà animata il 5 agosto dall’esibizione di Angelo Famao, inaugurando una serie di eventi e spettacoli, come confermato anche da alcuni artisti internazionali che hanno già annunciato la loro presenza a Favara. Il primo importante appuntamento è quindi fissato per il 5 agosto in piazza Cavour con Angelo Famao, per una serata che si preannuncia ricca di musica, fede e partecipazione, con la speranza che questo sia solo l’inizio di una nuova era di festeggiamenti in onore di San Calogero.