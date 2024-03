Favara: il centrodestra e il ritorno alla politica ci sarà una leadership nei due schieramenti?

Su impulso della nuova dirigenza della locale DC il centrodestra che alle ultime elezioni comunali ha perso l’occasione di esprimere il suo Sindaco, causa divisioni e contrapposte candidature, prova a mettere in campo una strategia unitaria per una coordinata azione politica in Consiglio Comunale e, nelle intenzioni, preparare una alternativa all’ attuale Sindaco che ritengono inadeguato. Se cosi stanno le cose a Favara c’è un fatto nuovo che si muoverà nell’arena del Consiglio Comunale dove negli ultimi due anni e passa, l’area che oggi sembra voglia comporsi in coalizione si è distinta per “ una recitazione a soggetto” con scarsi risultati su un piano della incidenza sulla traettoria dell’amministrazione comunale e in cui taluni componenti del C.C. sono apparsi, talvolta, come Sophia Loren nel film di Vittorio De Sica in cui Marcello Mastroianni amoreggiava con Filomena marturano (Sophia) che portava in giro in una bella vita, ma non voleva sposare per via della sua scarsa virtu’ ecc… .

Cosa accadrebbe se tutto questo fosse vero? Se in Consiglio Comunale ognuna delle parti portasse alle estreme conseguenze un comportamento di muro contro muro?

Nella città dove serve un soprassalto di immaginazione per contrastare un declino visibile a occhio nudo non solo per la desertificazione della Piazza Cavour dove il palazzo di città pur facendole da perimetro appare distante, quanto un tempo ne era l’animazione?

La vitalità del paese è espressa solo dall’area che va da piazza Comm. Angelo Giglia al cimitero passando per la piazzetta della pace. Il resto va spegnendosi nell’ indifferenza e forse nella rassegnazione.

Chi aiuterà la città prigioniera di esasperati individualismi a scoprire I benefici di mete collettive a beneficio delle generazioni future se ancora una volta una cultura politica identitaria avra’ la meglio su un’idea di paese migliore di quella odierna?

Qui soccorre la storia quando, come nel nostro caso, le urne consegnano il risultato di due vincitori nelle fondamentali istituzioni: Consiglio Comunale e Amministrazione municipale,ciascuno con la legittimità popolare che il Sistema elettorale consente.E la storia ci dice che occorre esercitare la Leadership.

Ovvero quella qualità contenuta nel cosiddetto pensiero lungo, che guarda alle difficoltà individuando I mezzi e le alleanze per avviarle a soluzione.

Il Sistema elettorale stesso lo indica come fisiologico indipendentemente che avvenga o meno di frequente la disomogeneità di maggioranze tra Giunta Comunale e C.C. .

Il consociativismo si realizza come forma di governo duraturo mentre qui si tratta di realizzare una Intesa progammatica alla luce del sole per questo scorcio di consiliatura e mettere in campo alcune convergenze e poi riprendere la normale dialettica per la guida del paese salvandolo dalla paralisi.

In Francia nel secondo mandato di Mitterand si esercito’ la” coabitazione” perchè quella leadership prese atto del risultato elettorale. Non c’è scandalo se impariamo dalla storia!

E ancora Moro e Berlinguer negli anni settanta, e in Sicilia PierSanti Mattarella con la politica dalle carte in regola.

Serve una leadership per uscire dalle secce e una classe politica nelle formazioni politiche che si faccia queste domande cercando una risposta.

Entro il marzo vedra la luce una pubblicazione del prof. Biagio Lentini sulla figura dell’ On.le Filippo Lentini chissà se l’evento non faccia da stimolo a un ritorno alla politica di cui avremmo tanto bisogno in questa città?