Favara, il “Cinema sotto le stelle” al Teatro San Francesco

Giovedì 21 agosto alle 21:00, Favara vi aspetta al Teatro Comunale San Francesco, con ingresso da Piazza d’Armi, per una serata davvero speciale con il “Cinema sotto le stelle”. Questa iniziativa, semplice ma ricca di significato, è stata pensata dall’amministrazione comunale insieme all’assessore Carmen Lo Presti e alla Consulta giovanile, per offrire a tutti – grandi e piccini – un momento di svago e di comunità. L’ingresso è gratuito, perché l’idea è proprio quella di stare insieme, godere dell’aria estiva e lasciarsi incantare dalla magia del grande schermo in un luogo che appartiene a tutta la città. È un’opportunità per vivere Favara in modo nuovo, tra cultura e socialità, con la leggerezza di un film sotto il cielo estivo.

