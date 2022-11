Favara. Il circolo culturale Liberarci aderisce all’iniziativa nazionale denominata “Scatole di Natale”

Il circolo culturale Liberarci aderisce all’iniziativa nazionale denominata “Scatole di Natale” ideata dalla signora Marion Pizzato. Scatole di Natale è un progetto di solidarietà per dare un po’ di gioia ai più bisognosi in questo periodo strano e difficile ma pur sempre natalizio.

In che cosa consiste l’iniziativa?

Ognuna di noi prenda una scatola delle scarpe e metta dentro 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), 1 cosa golosa, 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e 1 biglietto gentile… perché le parole valgono anche più degli oggetti!

Riteniamo opportuna fornire qualche utile precisazione:

Scatola Uomo/Donna:

* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato.

* La Cosa Golosa: Cibo non deperibile e nuovo.

* Il Prodotto di Bellezza, ovviamente, deve essere nuovo.

* Il Biglietto Gentile: forse la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola!

Scatola Bimbo:

* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato – indicare sempre età e sesso sulla scatola

* La Cosa Golosa: Caramelle sarebbero apprezzatissime

* Il Prodotto di Bellezza: Un dentifricio o uno spazzolino per bambini, dei gioiellini per bambini ecc.

* Il Biglietto Gentile: Un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere un bellissimo pensiero

Infine, incartare la scatola, decorala e scrivere in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia d’età). Per chi volesse consegnarci uno o più pacchi può potrete contattarci tramite i nostri profili Facebook ed Instagram. Alla fine della raccolta, le scatole saranno consegnate al Consiglio Pastorale cittadino area carità “Madre Teresa”. Invitiamo tutta la cittadinanza a rendersi partecipe di questo piccolo gesto di solidarietà, che diventa ancora più importante e significativo durante questo periodo che ancora di più ha accentuato le differenze sociali e portato ancora più in basso larghi strati della popolazione.