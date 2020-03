Favara. Il circolo Fratelli D’Italia: ” Aiutiamo chi ci aiuta. Una raccolta fondi per i volontari della Croce Rossa”

Di seguito la nota stampa integrale a firma del Circolo Fratelli d’Italia di Favara i quali lanciano una raccolta fondi per aiutare i volontari della Croce Rossa.

“In Italia, in questi giorni, si sta combattendo una dura lotta contro la diffusione del COVID-19. Protagonisti indiscussi sono i medici, gli infermieri e tutti i volontari che ogni giorno si espongono in prima linea per aiutare chi necessita di cure , ma che non sempre godono degli strumenti per poter svolgere con sicurezza il loro lavoro, delicato più che mai in questo preciso momento. In particolare i volontari della Croce Rossa di Agrigento stanno vivendo una situazione molto difficile a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza, come le Mascherine FFP2. Proprio per questo motivo, il circolo di Favara di Fratelli d’Italia lancia una raccolta fondi destinata all’acquisto dei DPI, dispositivi di protezione individuale, a favore della Croce Rossa di Agrigento affinché si possa garantire ai nostri volontari sicurezza nello svolgimento dei loro servizi. AIUTIAMO CHI CI AIUTA Infinitamente grazie Mariagrazia Alongi volontaria Croce rossa italiana e vice presidente del Circolo Fratelli D’Italia di Favara IBAN : IT32F0521616600000000010000 CAUSALE : CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INTESTATO A CRI DI AGRIGENTO”.