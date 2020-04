Favara. Il circolo Fratelli d’Italia e l’associazione “Bimbi Felici” insieme per dare sollievo ai più piccoli pensando alla “Fase 2”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa congiunta a firma del Circolo Fratelli d’Italia e della presidente dell’associazione “bimbi felici” di Favara.

“Il circolo di Fratelli d’Italia di Favara, in contemporaneità al presidente dell’associazione “Bimbi Felici” facente parte del gruppo stesso, si prefigge nelle prossime settimane, compatibilmente con con quelle che saranno le direttive del mondo scientifico e del Governo, di portare all’attenzione dell’amministrazione comunale una serie di iniziative sociali che possano essere di aiuto e sollievo alla cittadinanza. Nello specifico, visto l’interesse e il lavoro svolto dal presidente dell’associazione verso il mondo di bambini e ragazzini, i quali in questo frangente stanno vivendo, a causa della pandemia, una situazione di particolare disagio, vogliamo farci promotori di un progetto ambizioso che si articolerà in diverse fasi; a tal proposito vogliamo sin da ora lanciare un appello a psicologi, assistenti, maestre, personal trainer, catechiste, istruttrici di danza e ginnastica e alle associazioni presenti sul territorio affinché possano partecipare, creando una rete di collaborazione da espandere in più punti del paese, al fine di iniziare un graduale e rispettoso reintegro dei più piccoli nella società contestualmente ai cambiamenti comportamentali da seguire in questo nuovo e particolare contesto sociale. Contattateci tramite i nostri profili Facebook e instagram”.