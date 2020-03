Favara. Il circolo Fratelli D’Italia: “Quali azioni politiche sta intraprendendo l’amministrazione per aiutare le famiglie bisognose?”

Si muovono sulla stessa lunghezza d’onda dei sette consiglieri dissidenti del M5S, i politici del circolo Fratelli D’Italia di Favara i quali chiedono a questa amministrazione quali azioni sta intraprendendo per aiutare i tanti cittadini che si trovano in difficoltà economiche in questo momento di emergenza Covid 19. Di seguito il loro intervento

“Purtroppo il covid-19 ha innumerevoli modi di colpire e, uno di questi è quello di aver lasciato nel buio assoluto tutti quei padri di famiglia che nel tempo si sono trovati in una condizione di lavoratori a “tempo determinato” e senza alcuna tutela. Vengono i brividi a pensare a queste famiglie che molto probabilmente si trovano pure a dover sfamare infanti e anziani. Per questo motivo vorremmo interrogare l’amministrazione comunale ha già attivato l’assessorato competente e l’ufficio solidarietà? A parte il coinvolgimento della caritas e delle associazioni di volontariato quali azioni politiche stanno intraprendendo? Ad esempio, non sarebbe il caso di attivare un IBAN dove i cittadini con più tranquillità economica possono donare qualcosa?

Siamo curiosi di leggere una nota che ci illumini e tranquillizzi soprattutto tutti coloro che oggi oltre al coronavirus sono tartassati dal pensiero su come campare; perché purtroppo oggi come non mai è questa una domanda attuale ovunque e soprattutto a Favara”.