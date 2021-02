Favara. Il Comune aderisce a un bando del Ministero degli Interni per finanziare lavori di manutenzione straordinaria alla Caserma dei Carabinieri

Il Comune di Favara ha aderito al bando del Ministero degli Interni che finanzia interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà di enti pubblici che ospitano carabinieri e polizia di Stato. “Il decreto è stato pubblicato nel novembre scorso – dice il capo dell’Utc, l’ingegnere Alberto Avenia – e noi non ci siamo fatti sfuggire l’occasione presentando istanza di partecipazione e predisponendo il relativo progetto”. Un progetto che prevede la realizzazione di un posteggio con relative cappottine nello spiazzo interno della caserma dei carabinieri di via Olanda, la pavimentazione, oggi molto precaria, e la collocazione di pannelli fotovoltaici che consentiranno di illuminare lo spiazzale a costo zero. Il finanziamento atteso è di 134 mila euro ed è rapportato al numero degli abitanti. A beneficiarne sono i Comuni che a giugno del 2020 si trovavano in dissesto finanziario o commissariati per mafia. In provincia di Agrigento, oltre a Favara, aspirano al finanziamento i Comuni di Porto Empedocle e Aragona, tutti e tre in default.