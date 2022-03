Favara. Il comune firma la “Convenzione dei diritti del Mediterraneo“

Nella mattinata di ieri ai cantieri culturali della Zisa di Palermo il Comune di Favara ha firmato la “Convenzione dei diritti del Mediterraneo” insieme ad altri 80 sottoscrittori. Presenti alla cerimonia, il sindaco Antonio Palumbo e il vicesindaco Antonio Liotta.

Si tratta di un documento che sancisce un patto tra i cittadini dei centri coinvolti per la creazione di una Rete permanente di confronto e collaborazione in grado di “ridare centralità all’identità mediterranea” e farne uno “spazio creatore di umanità e di democrazia partecipata”. Tra le linee operative che sono state già avviate, c’è una campagna per ottenere dall’Europa la creazione di un Erasmus del Mediterraneo e un marchio Mediterraneo per la commercializzazione dei prodotti comuni.

“Il Mare nostrum è da secoli una comunità – spiega Palumbo – e questo importante progetto permette a tutti gli effetti di radunare innumerevoli realtà istituzionali intorno ad un messaggio comune di solidarietà e cultura con una collaborazione che sarà concreta. L’obiettivo è costruire insieme un Mediterraneo di Pace e sviluppo e non permettere che questo mare continui ad essere un cimitero ai piedi dell’Europa”.