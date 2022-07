Favara. Il comune verserà ad AICA gli 850mila euro destinati dalla Regione

“Ieri sera il Consiglio comunale ha approvato la delibera per permettere al Comune di versare ad Aica gli 850mila euro destinati dalla Regione alla fase di start up della società consortile. Somme che saranno versate quanto prima. Adesso il compito di Aica, e quindi di tutti noi, è far si che l’idea di una gestione idrica pubblica possa davvero rappresentare quello che i cittadini chiedevano: più diritti, più equità, meno interferenze della politica.

Siamo inoltre soddisfatti per l’approvazione del Pef e dell’adeguamento delle tariffe Tari, ma soprattutto del bilancio 2019 atti che ci permettono di proseguire nella nostra azione amministrativa di normalizzazione della situazione finanziaria dell’Ente”. Lo dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo.