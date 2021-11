Favara. Il consigliere Alessandro Pitruzzella presenta un’interrogazione sulla situazione delle vie cittadine

Il consigliere comunale Alessandro Pitruzzella chiede, attraverso la presentazione di un’interrogazione, al sindaco Palumbo e all’assessore al ramo Schembri, lumi circa la delicata situazione delle vie cittadine, aggravatasi dalle recenti piogge. Di seguito l’intervento completo.

“Interrogazione sulla situazione delle vie cittadine.

Il sottoscritto Alessandro Pitruzzella, nella sua qualità di consigliere comunale, circa l’annosa questione della viabilità urbana ed extraurbana della città di Favara, caratterizzata dalla presenza di una situazione di fatiscenza tale da rappresentare un nocumento sia per i veicoli che per i pedoni, vuol conoscere quali atti concreti l’Amministrazione intende porre in essere per garantire la sicurezza ed il decoro delle vie cittadine.

Si propone di istituire un ufficio viabilità che possa in tempi brevi predisporre e/o aggiornare un Piano Manutentorio da cui partire per iniziare a programmare il recupero della viabilità cittadina. Per i primi interventi urgenti, si potrebbe ovviare con il personale comunale ed attingendo ai fondi di protezione civile.

Certo di un Vostro solerte riscontro si coglie l’occasione per porgerVi distinti Saluti”.