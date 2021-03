Favara. Il consigliere Calogero Castronovo: “Recuperare l’emeroteca di giornali distrutta da un incendio nel 2014”

In una nota inviata in redazione, il consigliere comunale Calogero Castronovo chiede all’assessore con delega allo spettacolo e cultura Miriam Mignemi di recuperare l’emeroteca di giornali che si trovano in un locale della scuola media “A. Mendola” distrutta da un incendio appiccato dai vandali nel 2014. Un patrimonio culturale che custodiva diversi volumi contenenti i quotidiani “Giornale di Sicilia”, “La Sicilia”, “L’Ora” e perfino le raccolte delle gazzette ufficiali (nazionale e regionale) e del mensile “La Mela” pubblicato nei primi anni ’90. Sotto la nota del consigliere comunale Calogero Castronovo:

“All’energica assessore Miriam Mignemi, che in questi giorni la vediamo molto impegnata alla comunità favarese, chiediamo di fare recuperare un patrimonio culturale di diversi volumi relegati dove gli studiosi possono trovare diversi argomenti che riguardano le vicende favaresi degli anni passati. Gli stessi si trovano nello stato di abbandono totale, nei pressi del sotto interrato dell’ex scuola Mendola, dove prima erano ubicati gli uffici comunali sport /spettacolo e cultura. Pertanto mostriamo delle immagini con l’augurio che questo patrimonio venga recuperato dalla dinamica assessore, senza sé e senza ma”.