Favara. Il consigliere Carmelo Sanfratello: “Occorre intervenire in maniera severa e decisa sull’abbandono dei rifiuti per strada”

“Non è più possibile tollerare un tale degrado, occorre intervenire in maniera severa e decisa sull’abbandono dei rifiuti per strada”.

Accorato l’appello del consigliere comunale Carmelo Sanfratello il quale, ancora una volta, si appella all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine per sanzionare gli incivili che creano discariche di rifiuti in pieno centro città e nelle periferie.

“La situazione di emergenza- continua Carmelo Sanfratello- che si protrae sul territorio di Favara si riscontra dietro il cimitero di Viale Ambrosini, nel centro storico e in altre zone del centro urbano, come il Belvedere San Francesco, dove vengono ancora abbandonati ingenti quantità di rifiuti creando delle mini discariche che, oltre a deturpare l’ambiente rendendo la città sporca, col caldo facilitano il proliferarsi di ratti e insetti vari. L’abbandono inoltre dei rifiuti in Piazza Garibaldi, di fronte in comando dei Vigili Urbani, suona quasi come un tentativo di beffa e di disprezzo delle Istituzioni.

Non è mia intenzione alimentare polemiche con l’amministrazione o fare facile populismo e per tale motivo do massima collaborazione, so bene che la situazione non è di facile risoluzione, ma è arrivato il momento di intervenire con sanzioni disciplinari contro chi abbandona i rifiuti, un malcostume che purtroppo condiziona la qualità e la quantità della raccolta differenziata creando forti ripercussione anche sul decoro di Favara.

Purtroppo c’è una piccolissima parte di cittadini che si ostinano ad abbandonare i rifiuti per strada e l’amministrazione non può limitarsi solo agli appelli, occorre intervenire in modo mirato intensificando i controlli assolutamente non sufficienti, anche tramite appostamenti serali da parte della Polizia Locale nelle zone sensibili, solo così può debellarsi questo fenomeno. Sollecito inoltre l’installazione dei kit fototrappole, già previste nel nuovo capitolato d’appalto dei rifiuti, affinchè vengano posizionati nelle aree sensibili ciò al fine di individuare i trasgressori.

Non è concepibile la tolleranza di certi comportamenti- conclude il consigliere comunale Sanfratello- che costituiscono una mancanza di rispetto per la città e per i suoi cittadini”.