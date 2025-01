Favara: il consigliere comunale Alessandro Pitruzzella interviene sulla crisi idrica

Con un comunicato stampa, il consigliere comunale Alessandro Pitruzzella ha espresso preoccupazione per la grave crisi idrica che sta colpendo la città di Favara. La riduzione del 40% nella disponibilità di acqua sta creando notevoli difficoltà per i residenti, molti dei quali sono costretti a ricorrere all’acquisto di acqua tramite autobotti per sopperire alle carenze del servizio. Di fronte a questa situazione, Pitruzzella ha sottolineato l’urgenza di rivedere le tariffe idriche per i cittadini che pagano a forfait, proponendo una riduzione delle bollette del 30-40% per adeguarle alla reale quantità di acqua fornita. Di seguito la nota integrale: “La crisi idrica che sta colpendo Favara, con una riduzione del 40% della disponibilità di acqua, sta mettendo in difficoltà i residenti, costretti a ricorrere all’acquisto di acqua tramite autobotti. In questo scenario, diventa urgente rivedere le tariffe per i cittadini che pagano a forfait. Poiché l’acqua arriva in quantità ridotta e i cittadini sono costretti a sopperire alle carenze con acquisti esterni, si propone una riduzione delle bollette del 30-40%, in modo da adeguare i costi al servizio effettivamente ricevuto.”