Favara. Il consigliere comunale Carmelo Costa (M5S): “Quando riaprirà la Biblioteca Comunale Barone A. Mendola?”

E‘ interessante l’intervento del consigliere comunale di Favara Carmelo Costa del Movimento 5 stelle il quale chiede all’amministarzione, con una interrogazione urgente scritta ed orale, spiegazioni sulla chiusura della Biblioteca Comunale Barone A. Mendola post lockdown. Infatti, Carmelo Costa, rivolgendosi oltre che al sindaco, anche e soprattutto all’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Giudice la quale- scrive il consigliere del M5S- “sembra essere completamente assente o non ancora pienamente consapevole del ruolo che riveste”.

Di seguito l’intervento integrale.

“Intervengo in merito alla prolungata chiusura della biblioteca comunale “Antonio Mendola” dal post lock-down corona virus, di cui è responsabile il nostro assessore alla cultura Maria Giudice, che sembra essere completamente assente o non ancora pienamente consapevole del ruolo che riveste. Premesso che la biblioteca A. Mendola rappresenta l’anima culturale della città; che da mesi il numero dei contagi risulta essere azzerato e che in molte altre realtà, persino a Codogno, hanno già riattivato il servizio ai cittadini con le opportune misure di prevenzione; visto il D. P. C. M del 17 Maggio 2020 che prevede l’apertura al pubblico dei musei, e degli altri istituti e luoghi della cultura, e vista l’ordinanza regionale del 17 Maggio 2020; richiedo all’amministrazione e in particolar modo all’assessore Giudice quali tempi e quali precauzioni si intendono adottare al fine di consentire nel più breve tempo possibile la riapertura anche a Favara”.