Favara. Il consigliere comunale Carmelo Sanfratello: “Invito l’amministrazione comunale ha verificare lo stato degli arbusti presenti sul territorio”

“Per puro caso ieri si è evitata una tragedia”. A parlare è il consigliere comunale di Favara Carmelo Sanfratello. Infatti, nella serata di ieri le forti piogge, accompagnate dal vento da allerta meteo, ha sradicato un annuale albero di pino in Viale Aldo Moro. Lo stesso Sanfratello continua affermando che “Le forti piogge e il forte vento, hanno sradicato un albero di pino in Via Aldo Moro, investendo due auto in transito. Invito l’amministrazione a procedere allo stato di verifica degli arbusti presenti nel nostro territorio comunale. E’ un’azione di di prevenzione e controllo che non è mai stata messa in atto, ma necessaria è non più rinviabile. Bisogna verificare se la caduta del pino sia una fatalità o se lo stesso presenta delle malattie che magari interessano che altri pini della stessa via. Pertanto chiedo- conclude il neo consigliere comunale- che venga incaricato un professionista agronomo affinchè venga effettuata una relazione fitostatica sul patrimonio arboreo di tutto il territorio favarese, al fine di valutare lo stato di salute degli alberi presenti, eventuali azioni di salvaguardia degli arbusti al fine di scongiurare abbattimenti o peggio ancora cadute improvvise”.