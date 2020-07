Favara. Il consigliere comunale Carmelo Sanfratello lascia il Movimento 5 Stelle: “Non riesco più ad identificarmi in un simbolo che ha snaturato i suoi principi fondanti”

Arrivata poco dopo le 8 di mattina di questo giovedì 23 luglio, la nota stampa a firma di Carmelo Sanfratello nel qual annuncia di lasciare il movimento 5 stelle, è un vero scossone. Dure ma sincere le parole del consigliere comunale di Favara, che riportiamo integralmente.

“Dopo un attenta e ponderata riflessione, ritengo che sia opportuno da parte mia lasciare il Movimento 5 Stelle. Non è stata una scelta facile, ma l’unica possibile. Non riesco più ad identificarmi in un simbolo che ha snaturato i suoi principi fondanti, a livello locale ma anche a più alti livelli non si riesce a dare la benchè minima risposta ai cittadini su qualsiasi tema e non ritengo che in futuro possano esserci le condizioni per un programma di condivisione che interessi la nostra città, Inoltre, la mancata presa di posizione dei vertici del Movimento sulla situazione politica locale ha creato un danno irrimediabile alla città. Personalmente non sono più disposto a metterci la mia faccia su scelte che non mi appartengono. Per tali motivi, cercando nei miei limiti di continuare a dare un contributo positivo alla politica favarese, lascio il M5S”.