Favara. Il consigliere comunale Pasquale Cucchiara chiede un sopralluogo e ripristino della probabile infiltrazione d’acqua presente presso il Palazzo di Città

Poche ore di pioggia ed ecco arrivare le prime evidenti problematiche. Se le strade- spesso danneggiate e scarificate dall’usura e dalla scarsa manutenzione, così come le caditoie cittadine- presentano tutta la loro debolezza in giornate come quelle di ieri- lascia perplessi che l’infiltrazione d’acqua sia presente anche all’interno del Municipio. A chiedere un sopralluogo è il consigliere comunale Pasquale Cucchiara.

Come si legge nella nota stampa, il capogruppo di “Favara per i Beni Comuni” ha ” inviato una nota indirizzata all’ufficio tecnico comunale chiedendo un urgente sopralluogo e ripristino di una probabile infiltrazione d’acqua presso il corridoio che porta nei bagni utilizzati dai dipendenti comunali del primo piano del palazzo comunale di Favara.

Dispiace constatare- continua Cucchiara- che, qualche consigliere comunale, invece di appropriarsi compiutamente del proprio ruolo, si limiti ad inviare foto o video su gruppi WhatsApp collegati a testate giornalistiche. Il consigliere comunale, in quanto rappresentante della comunità locale e nel pieno esercizio delle proprie funzioni, ha il dovere, di segnalare agli organi competenti eventuali problematiche. Il resto conclude il consigliere comunale di Favara- con tutto il rispetto, è secondario”.