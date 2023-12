Favara. Il consigliere comunale Pasquale Cucchiara interviene in merito alla lenta distribuzione dei turni idrici

Il consigliere comunale Pasquale Cucchiara interviene in merito alla lenta distribuzione dell’acqua a Favara.

Ecco quanto affermato da Cucchiara il quale, oltre a sollecitare una maggiore attenzione dal parte di AICA, invita l’ente ad intercettare i finanziamenti per ammodernare la rete idrica. DI seguito il suo intervento.

“Ho ricevuto diverse segnalazioni – dichiara Cucchiara – da parte di cittadini che, a causa della mancata o lenta erogazione del prezioso liquido, fanno fatica a gestire l’ordinario. Ho seguito da vicino le varie segnalazioni fatte dall’amministrazione comunale e sono a conoscenza di diversi guasti che impediscono la corretta distribuzione dell’acqua. Tuttavia, in prossimità delle feste natalizie e del probabile ritorno di tanti compaesani che lavorano fuori si renderà necessario un maggior consumo di acqua. Per queste motivazioni, invito AICA a triplicare gli sforzi per assicurare, a stretto giro, un servizio in linea con le attese dei cittadini.

Inoltre – conclude Cucchiara – bisogna che AICA si attivi per intercettare i finanziamenti necessari per sovvenzionare i progetti che l’amministrazione comunale ha fatto inserire nel piano triennale delle opere pubbliche dell’ATI; come ad esempio il raddoppio della nostra condotta. La realizzazione di questo ed altri progetti di ammodernamento alzerebbero la qualità del servizio e ridurrebbe il preoccupante fenomeno della dispersione dell’acqua”.