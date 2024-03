Favara. Il consigliere comunale Salvatore Bellavia: “A chi spetta la competenza di intervenire su Viale Porta di Mare?”

“Ritengo di assoluta urgenza organizzare una Conferenza di Servizi volta a verificare la proprietà sulla strada interpoderale Viale Porta di Mare, che collega la SP80 e la SS640, in modo da individuare a chi spetti la competenza ad intervenire per la risoluzione di problematiche sulla stessa”.

Inizia così l’intervento del consigliere comunale di Favara Salvatore Bellavia il quale anticipa l’invio- tramite pec al sindaco Antonio Palumbo- la richiesta per comprendere a chi spetta l’intervento di manutenzione di Viale Porta di Mare.

Sempre Bellavia afferma che “Ritengo inoltre di particolare interesse la zona di innesto con la SS640, poiché la stessa non permette agli usufruenti di circolare in sicurezza, causando ovviamente notevoli disagi. Per questo motivo stamattina, tramite PEC, ho rivolto tale richiesta al Sindaco affinché possa adoperarsi a riguardo.”