Favara. Il consigliere comunale Salvatore Bellavia esprime soddisfazione per il progetto di ricostruzione della palestra dell’I.C “Bersagliere Urso- Mendola”

“Esprimo piena soddisfazione per il progetto di ricostruzione della palestra dell’istituto comprensivo “BERSAGLIERE URSO – MENDOLA” presentato dal Comune di Favara, il quale sfrutta a pieno l’opportunità fornita dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, concretizzandone gli obiettivi”.

Inizia così la nota stampa inviata dal consigliere comunale di Favara Salvatore Bellavia in merito alla riqualificazione della palestra dell’I.C “Bersagliere Urso- Mendola” attivabile grazie al PNRR.

“Questo progetto- continua il giovane consigliere Bellavia del PD-ha la finalità di utilizzare i fondi europei per assicurare agli studenti dell’istituto comprensivo lo svolgimento adeguato di attività sportiva, essenziale per garantire il benessere psicofisico dei ragazzi e per migliorarne l’apprendimento, aiutandoli a mantenere più a lungo concentrazione e autocontrollo”. Un lavoro di team possibile grazie alla sinergia collaborativa con altri colleghi consiglieri, l’energy manager, il RUP e la Dirigente Scolastica Rosetta Morreale.

“Mi preme ringraziare- si legge nella nota- tutti coloro sono stati vitali per la conclusione di questo progetto, in particolare: il consigliere comunale Rino Castronovo, la Energy manager Erica Matina, il RUP Maurizio Bottone e la preside Rosetta Morreale. Un ringraziamento speciale va al sindaco Antonio Palumbo per la piena e pronta disponibilità.

I progetti presentati dall’amministrazione sono tanti e tali che potrebbero, se approvati, migliorare la qualità della vita di tutta la collettività. Infine-conclude Salvatore Bellavia- in qualità di rappresentante del Partito Democratico, posso assicurare che il partito sarà sempre pronto ad avviare o sostenere qualsiasi progetto come questo, volto ad investire i fondi del PNRR a salvaguardia di diritti di tale importanza”.