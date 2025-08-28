Favara, il consigliere comunale Salvatore Fanara ha detto SÌ a Benedetta

Oggi, 28 agosto 2025, resterà una data indimenticabile per il consigliere comunale di Favara, Salvatore Fanara, che ha coronato il suo sogno d’amore sposando Benedetta Scerra, giovane cittadina di Palma di Montechiaro. La cerimonia si è svolta nella Chiesa Madre Maria SS. del Rosario di Palma di Montechiaro, dove la coppia ha pronunciato il fatidico “sì” circondata dall’affetto di parenti, amici e conoscenti. E chissà – ironia della sorte – se tra gli invitati non ci fossero idealmente anche tutti i 1.163 elettori che, nel 2021, lo hanno reso il consigliere comunale più votato di Favara. Un consenso che resta testimonianza di un forte legame con la città e della fiducia che gli è stata accordata. Per Salvatore e Benedetta inizia oggi un nuovo capitolo di vita, fatto di amore, condivisione e progetti comuni. Da tutta la redazione di Favaraweb i nostri più sinceri auguri.

