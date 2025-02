Favara, il consigliere Fanara chiede interventi per la sicurezza di via Saragat e un punto di rifornimento idrico per i mezzi di soccorso

Favara – Il consigliere comunale della Democrazia Cristiana, Salvatore Fanara, si fa portavoce delle preoccupazioni degli abitanti di via Saragat e via Tenente Colonnello Russo, sollecitando l’amministrazione comunale ad un intervento urgente per la sicurezza della zona. Fanara invita il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore ai Lavori Pubblici, Schembri, a predisporre un progetto finalizzato alla messa in sicurezza di via Saragat, strada che presenta una scarpata pericolosa, mettendo a rischio il transito di pedoni e automezzi, soprattutto nelle ore serali. “È necessario dotare questa scarpata di adeguate carreggiate stradali e barriere di sicurezza per evitare incidenti che potrebbero avere conseguenze gravi”, ha dichiarato il consigliere Fanara.

Ma non è l’unico appello lanciato dal consigliere. Sempre nell’ottica di migliorare la sicurezza cittadina, Fanara ha chiesto al sindaco Palumbo di individuare un’area adeguata per la realizzazione di un punto di idrante per il rifornimento idrico dei mezzi di soccorso. Il consigliere suggerisce in particolare il piazzale dei Giochi Olimpici come possibile sede di questa infrastruttura, ritenendo che possa rappresentare una soluzione efficace per far fronte ai continui interventi dei mezzi di emergenza in caso di incendi o altre calamità. “La presenza di un punto di rifornimento idrico in una zona strategica della città garantirebbe tempi di intervento più rapidi e una maggiore efficienza per i soccorritori”, ha aggiunto il giovane consigliere Fanara. Ora la palla passa all’amministrazione comunale, chiamata a valutare la fattibilità delle proposte e a dare risposte concrete alle esigenze di sicurezza della cittadinanza.