Il consigliere Salvatore Fanara invita l’assessore Gianluca Caramazza nella situazione “emergenziale” in cui ci troviamo, in collaborazione con il corpo docenti, di poter fare in modo di inserire il servizio indispensabile come L’ASACOM per gli studenti disabili nella didattica a distanza. Metodo educativo già adottato in altri comuni della Sicilia.