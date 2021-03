Favara. Il consigliere Nobile: “Gli aiuti economici sono ormai diventati problemi dell’amministrazione comunale favarese”

“Quello degli aiuti economici per il pendolarismo studentesco e per il rimborso relativi ai buoni libri concittadini , ormai è diventato un problema che attanaglia l’amministrazione comunale favarese da molto tempo”. Inizia così la nota del consigliere comunale Giuseppe Nobile inviata in redazione che alleghiamo integralmente sotto.

“Nell’ultimo anno, però, si è registrato un netto peggioramento nelle tempistiche dei rimborsi delle somme che molte famiglie hanno già anticipato per consentire ai propri figli il raggiungimento di istituti scolastici siti nell’agrigentino.

Se si vuole che l’Art. 34 della nostra Costituzione concernete il diritto allo studio non resti lettera morta, è necessario farsi carico di un impegno concreto da parte dell’amministrazione comunale per sollecitare gli Uffici nell’erogazione dei suddetti contributi.

Se è vero che trasformare i sudditi in cittadini è un miracolo che solo la Scuola può compiere, allora il problema si palesa in tutta la sua cogenza: già a livello comunale, infatti, è necessario rimodulare la nostra agenda di priorità; porre i nostri giovani in condizione di divenire cittadini benestanti e istruiti che possano usare la democrazia per tutelare sé stessi è una responsabilità da cui nessun politico e nessuna amministrazione può esimersi”.