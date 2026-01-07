Favara. Il consigliere Pitruzzella: “Il centro storico muore, ora servono decisioni

Riceviamo e pubblichiamo un intervento del consigliere comunale di Favara Alessandro Pitruzzella, che torna a richiamare l’attenzione sullo stato di abbandono del centro storico e sulla necessità di passare dalle intenzioni ai fatti. Al centro della riflessione, il progetto delle case a 1 euro, già oggetto di una mozione consiliare e di un successivo lavoro della Commissione Centro Storico, che ha portato alla stesura di un regolamento specifico. Secondo il consigliere, gli strumenti oggi esistono, così come le opportunità offerte anche dalle recenti misure regionali, ma senza decisioni amministrative rapide e concrete il rischio è quello di lasciare tutto fermo, mentre il centro storico continua a degradarsi. Di seguito il testo integrale dell’intervento: “Oggi, a distanza di tempo da quella mozione case a 1 euro e dal lavoro successivamente svolto dalla commissione Centro Storico, è necessario ribadire con forza che le buone idee e gli atti approvati devono trovare concreta attuazione. Il centro storico di Favara continua, infatti, a versare in una condizione di profondo degrado, con numerosi immobili abbandonati, situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e un progressivo impoverimento del tessuto sociale ed economico. La mozione sul “Ripristino e Ripopolazione del Centro Storico tramite il Progetto case a 1 euro” non era e non è uno slogan, ma uno strumento concreto di rigenerazione urbana. Successivamente alla sua presentazione e al confronto in Consiglio Comunale, la Commissione Centro Storico ha redatto un regolamento specifico, definendo criteri, modalità e obblighi per la compravendita degli immobili fatiscenti tra privati. Tale regolamento è stato inviato agli uffici competenti già da tempo aspettiamo le osservazioni ma serve accelerare l’iter burocratico, attuare e dare continuità a quanto già fatto. È indispensabile procedere con il censimento aggiornato degli immobili, con il coinvolgimento dei proprietari, con la pubblicazione di avvisi chiari e con una forte azione di promozione del progetto, affinché il regolamento non resti lettera morta. Senza un’azione amministrativa decisa, il centro storico rischia di continuare a svuotarsi, trasformandosi sempre più in un’area marginale e insicura. Il progetto “case a 1 euro” deve essere inserito in una visione più ampia di rilancio del centro storico, che tenga insieme recupero edilizio, sicurezza, servizi, incentivi alla residenzialità e sostegno alle attività economiche. Solo così sarà possibile restituire dignità a interi quartieri oggi dimenticati e offrire nuove opportunità a cittadini, giovani e investitori. Come consigliere comunale ritengo doveroso sollecitare l’amministrazione comunale affinché dia piena attuazione agli strumenti proposti, proseguendo il lavoro avviato e mettendo il centro storico al centro dell’agenda politica cittadina. Favara non può permettersi ulteriori ritardi: il recupero del suo centro storico non è solo una questione urbanistica, ma una sfida di civiltà, sicurezza e futuro. Con l’approvazione dell’Articolo 37 della recentissima manovra finanziaria, la regione ha introdotto risorse concrete per la nostra Sicilia, per il centro storico. Interessi zero: abbattimento del 100% degli interessi sui mutui (fino a 300.000 euro) per il recupero di immobili nei centri storici, restauro e riqualificazione energetica”.