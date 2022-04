Favara. Il consigliere Sanfratello interviene sulla data di scadenza rata unica Tari 2022.

“Innanzitutto la prima rata con scadenza 31 Marzo in regolamento prevista il 28 Febbraio, risulta ricevuta da parte di numerose utenze scaduta di oltre 15 giorni, ma soprattutto la rata unica non scade il 30 Aprile, ma la scadenza prevista da Regolamento Comunale è il 30 Giugno”. Così il consigliere comunale di ViviFavara, Carmelo Sanfratello, interviene sulla data di scadenza della rata unica Tari 2022.

“Infatti, nel Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 57 del 28/10/2020, all’articolo 28 comma 3 è specificato che nel caso di pagamento del tributo in un’unica soluzione, la rata di scadenza è il 30 Giugno.

Per quale motivo è stata immotivatamente anticipata la scadenza della rata unica? Per quale motivo non si è rispettata la rata prevista dal Regolamento? Ritengo opportuno che l’assessore Vaccaro chiarisca se si tratta di un errore nella compilazione degli avvisi ed in tal caso comunichi alla cittadinanza che la scadenza corretta è il 30 Giugno”.