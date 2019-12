Favara. Il Coordinamento Titano: “Assordante il silenzio da parte dell’ATI dall’ultima Assemblea ad oggi”

“Si ha l’impressione che le problematiche legate al Servizio idrico integrato siano di nessuna o poca importanza. Quasi come se tutto stesse filando liscio come l’olio”. Inizia così la nota stampa a firma del Responsabile del Coordinamento Titano Gaetano Milioto.

“Abbiamo- continua Milioto “ festeggiato”, il 6 dicembre u.s., l’anniversario dell’invio della lettera di risoluzione

contrattuale. Sono già trascorsi tre mesi dalla storica votazione dell’Ati, di affidare il futuro della gestione del SII ad una azienda speciale consortile, decisione questa accolta con giubilo da cittadini ed associazioni che molto si sono spesi in tutte le sedi per far si che l’assemblea votasse in tal senso. Da allora si attende invano che venga sciolto il nodo dell ‘art.147 comma 2 bis, per dare corpo alla nuova forma di gestione. La struttura tecnica dell‘ Ati avrebbe dovuto stabilire, cosi come deciso nell’ultima assemblea del 23 ottobre, chi dei 16 comuni non consegnatari, ha diritto ad accedere ai benefici ex art.147, per gestire in proprio il servizio idrico integrato, cosa che aveva già dichiarato nella delibera n° 11, del 24/09/2019, nella quale si prendeva atto della proposta dei propri uffici con delibera n° 9 del 17/09/2019 . Le motivazioni erano già contenute, tutte, in quest’ ultima delibera.

Cos’altro deve essere rivisto e rivalutato? E’ proprio in funzione di queste ultime considerazioni che il silenzio risulta essere inquietante. Non erano sufficientemente ponderate le valutazioni e gli esami per decidere chi e perché veniva

riconosciuto meritevole di gestire in proprio il servizio? Il tutto deve essere rivalutato ed alla luce di quali nuove motivazioni?”.