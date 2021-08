Favara. Il “Farm Quiz” presso la Farm Cultural Park

L‘associazione “Impersuasi”, composta da quattro giovani favaresi, ha organizzato un altro evento presso il Farm Cultural Park. Il Farm Quiz si terrà tra il 26 e il 29 agosto. Si tratterà di un gioco a quiz in cui le squadre partecipanti si affronteranno in sfide e domande di cultura generale. Per iscriversi è necessaria una quota d’iscrizione da 15 euro per squadra e il premio (in denaro) dipenderà dal numero di partecipanti. Per maggiori informazioni e per iscriversi è possibile contattare il numero 3894891148.