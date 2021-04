Favara. Il giornalista favarese Salvatore Fazio approda alla Rai

Il giornalista favarese Salvatore Fazio è uno dei cinque vincitori del concorso promosso dalla Rai per ricoprire il ruolo di giornalisti all’interno dei Telegiornali regionali. Nella graduatoria che ha predisposto la Rai, Fazio è risultato il primo fra tutti i giornalisti della Sicilia. Classe 82, Salvatore Fazio ha mosso i suoi primi passi nel mondo del giornalismo prima nella tv locale SiciliaTv e poi, ormai da molti anni, come conduttore del TGS. Da tutta la redazione di Favaraweb, in nostri più sinceri auguri.