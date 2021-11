Favara. Il giovane Francesco Argento ha conseguito il diploma presso l’Accademia “Cuochi del futuro nel segno di Gualtiero Marchesi”

Ancora un giovane favarese che si distingue nel panorama nazionale delle arti. E stavolta culinarie. Parliamo del giovanissimo cuoco Francesco Argento che, proprio recentemente ha conseguito il diploma presso l’Accademia Gualtiero Marchesi aggiudicandosi, alla fine delle sei settimane, una borsa di studio ed un’esperienza lavorativa in un ristorante con 3 stelle Michelin.

“Il corso è di 6 settimane e si tiene a San Gennaro di Capannori in modalità full immersion”. A raccontarci di ciò lo stesso Francesco. “Temi trattati: -Analisi sensoriale -Enologia -Sistemi di cottura -Corso sul caffè -Coltelleria -Scienze degli alimenti -Prodotti ittici -Uscite didattiche ecc. Alla fine del corso e dopo gli esami, si assegnano ai corsisti i ristoranti in base a quello che hanno dimostrato durante le 6 settimane (inoltre viene assegnata una borsa di studio). Lo stage dura 6 mesi in locali che fanno parte della guida “le soste” e molti hanno le stelle michelin. Alla fine dei sei mesi ci riuniamo a Milano per il secondo esame che consiste nel cucinare due ricette, una decisa da noi ed una dettata da loro. (viene assegnata la seconda borsa di studio)”.

Oltre alla maturità alberghiera conseguita presso l’ I.S. “Ambrosini “di Favara, il Diploma conseguito presso Accademia Gualtiero Marchesi “cuochi del futuro nel segno di Gualtiero Marchesi” si è svolto presso Palazzo Boccella. Mentre la borsa di studio è offerta da F.I.P.E. “Federazione italiana pubblici esercizi-Confcommercio”. I nostri migliori auguri a Francesco Argento, il creativo talento di Favara!