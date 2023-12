Favara. Il grande sipario si alza: Sabato inizia la magia del Presepe Vivente presso il Convento Sant’Antonio

Ieri sera, nel Convento Sant’Antonio di Favara, è stata svelata con entusiasmo la seconda edizione del Presepe Vivente, un evento avvolto nella promessa di trasportare i visitatori in un mondo di pura magia natalizia. L’inaugurazione è fissata per sabato 16 dicembre 2023 alle 20:00, immergendosi nel suggestivo scenario de “Il Giardino di Maria”. Il Presepe, ora ampliato e impreziosito da un percorso coinvolgente, accoglierà i visitatori con la melodia incantevole di cantori che animeranno le serate dedicate al Natale. Sei giorni di autentico spettacolo attendono gli amanti della tradizione, con aree dedicate non solo alla natività, ma anche a una vera fattoria, popolata da galline, oche, cinghiali, bue, asinelli e altre affascinanti attrazioni.



Segnate le date: 16, 17, 23, 26, 30 dicembre 2023 e 6 gennaio 2024, con ingresso gratuito dalle 20:00 alle 22:00. Ogni serata si trasformerà in un’esperienza gastronomica e culturale: dal pani cunzatu alla minestra di San Giuseppe, dai cavatelli alla norma alla ricotta calda, fino al panettone e cannoli con ricotta il 6 gennaio. In particolare, il 30 dicembre sarà un pomeriggio dedicato ai più piccoli, dalle 16:00 alle 18:00.



La vera chicca dell’anno sarà la celebrazione degli 800 anni dall’invenzione del presepio a Padova nel 1223, trasformando questo evento non solo in uno spettacolo ma in un affascinante viaggio nel cuore delle tradizioni italiane. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di vivere la magia del Natale presso “Il Giardino di Maria” nel Convento Sant’Antonio di Favara!