Favara. Il gruppo “Autonomisti di Favara”: “Senza l’approvazione del rendiconto 2019 si sarebbe bloccata l’attività amministrativa”

Con una nota giunta in redazione, il gruppo politico “Autonomisti di Favara” formato dai consiglieri comunali Salvatore Montaperto, Vito Maglio, Carmen Virone, Alessandro Pitruzzella, Carmelo Sanfratello e Onofrio Nipo, in merito alla seduta di ieri sera vogliono condividere le loro scelte punto per punto con la cittadinanza. Qui sotto la nota integrale:

“In relazione alla votazione su Proposta di presa d’atto “Piano Economico e Finanziario Servizio Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani anno 2022- 2025, ci siamo astenuti perché non sono state apportate le correzioni ai cosiddetti refusi/errori che avevamo evidenziato nello scorso consiglio, visto che è il consiglio a prendersi la responsabilità degli atti o delle prese d’atto che si votano anche se poi il consiglio comunale non può apportare nessuna modifica. In merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale per l’approvazione de Rendiconto di Gestione esercizio 2019 il nostro gruppo ha votato SI con convinzione, perché senza l’ approvazione del rendiconto 2019 che è propedeutico ai successivi si sarebbe bloccata l’attività amministrativa”.

“In relazione al prestito concesso tramite il comune ad AICA – continuano – anche li ci siamo assunti la responsabilità di votare favorevolmente perché crediamo fortemente nell’acqua pubblica, pur avendo la consapevolezza che la situazione di AICA oggi è molto complessa, infatti chiediamo all’amministrazione comunale di vigilare senza mai abbassare lo sguardo alla gestione della società AICA tenendo un dialogo sempre aperto anche la con la Regione”.

I consiglieri comunali

Salvatore Montaperto

Vito Maglio

Carmen Virone

Alessandro Pitruzzella

Carmelo Sanfratello

Onofrio Nipo