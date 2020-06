Favara. Il gruppo di tifosi juventini scende in campo bonificando l’area verde di Viale Aldo

Il calcio scende in campo venerdi per la ripresa post-covid ma l’Associazione Juventus official fan club Favara Bianconera anticipa tutti è scesa in campo stasera rendendosi protagonista di un’azione di cittadinanza attiva. Un gruppo di tifosi juventini ha bonificato l’area verde di Viale Aldo Moro ed il Belvedere da dove si ammira il mar Mar Mediterraneo. È stata pulita sia l’aiuola che ospita il monumento dell’emigrante che tutta l’area circostante.

“Abbiamo ritenuto opportuno dare un contributo ecologico alla città- dice il presidente dello JOFC Favara Bianconera Giuseppe Piscopo- e sensibilizzare i passanti dell’importante arteria commerciale e di ingresso di Favara al rispetto del luogo. Troppe lattine di bibite, bottiglie di vetro, volantini pubblicitari e adesso anche mascherine abbandonate senza senso civico sulle piante e a terra”.

Durante le attività di bonifica ha fatto un sopralluogo il vicesindaco Giuseppe Bennica.