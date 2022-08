Favara. Il gruppo politico derivante dalla Lista civica “Azzurri per Favara” aderisce a Forza Italia

Il gruppo politico di Favara derivante dalla Lista civica “Azzurri per Favara”, che ha partecipato alle ultime elezioni Amministrative, aderisce a Forza Italia. Il gruppo, che è composto tra gli altri dal consigliere comunale Antonio Cipolla, l’ex presidente del Consiglio comunale di Favara, Stefano Nobile, Gerlando Stuto e Calogero Cusumano, afferma: “Intendiamo impegnarci costantemente, aderendo a Forza Italia, per dare ai cittadini favaresi un aiuto concreto sulle urgenze impellenti da risolvere nel nostro Comune, soprattutto per lo snellimento della burocrazia a favore di investimenti e crescita occupazionale. Forza Italia è l’unico partito di centrodestra che propone misure necessarie alla crescita del nostro Paese”.

Apprezzamento a seguito della nuova adesione esprimono il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, il commissario provinciale, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, e il consigliere Paolo Dalli Cardillo, che dichiarano: “Si tratta di un team estremamente valido, capace di interagire in maniera chiara e concreta con l’elettorato, a favore della comunità favarese. Tutto ciò testimonia una sempre maggiore estensione sul territorio di Forza Italia”.