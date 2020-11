Favara. Il laboratorio Biolab dona 125 tamponi al comune

Oggi alle ore 11.00 si sono riuniti presso il Comune di Favara il Consigliere comunale Salvatore Fanara, il Governatore della Misericordia di Favara Giuseppe Castronovo e il Dott. Diego Virgone titolare del Laboratorio di analisi cliniche Biolab di Agrigento, il quale ha donato 125 tamponi al Comune di Favara. L’idea viene promossa per aiutare le persone appartenenti a fasce sociali meno abbienti di potersi sottoporre all’esame, questo per evitare un aumento del contagio in un momento di grande crisi economica come quello attuale e che la nostra città sta vivendo.

È possibile da Giovedì 26 novembre telefonare al seguente numero 0922 438201 per effettuare la prenotazione.