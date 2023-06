Favara. Il Lions Club Valle dei Templi, presieduto dal prof. Francesco Pira, ha consegnato 3 alberi di frutto al Liceo Statale “M.L.King”

Continua l’opera di sensibilizzazione e di sinergia con il territorio del Lions Club Valle dei Templi di Agrigento. Il Presidente, il prof.Francesco Pira, nella mattinata di oggi- lunedì 5 giugno- ha consegnato 3 alberi di frutto al Liceo Statale “M.L.King”, diretto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Vella. Lieta l’occasione si è determinata oggi, durante la quale si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente.

“Il Sommo Pontefice Papa Francesco- ha dichiarato il Presidente del Lions Club Valle dei Templi Francesco Pira- ci ricorda che la terra è la nostra casa. Oggi abbiamo compiuto un piccolo gesto consegnando i 3 alberi che saranno piantumati nei prossimi giorni. Oggi il maltempo lo ha impedito”. La Dirigente Scolastica Prof.ssa Mirella Vella ha ringraziato il Club Valle dei Templi. “Ringrazio il Presidente Pira e tutti i suoi collaboratori. Abbiamo collaborato a più iniziative che ci aiutano a far crescere i nostri studenti”. il Dirigente Scolastico del Liceo Statale King ha continuando affermando che “è un grande momento di sensibilizzazione e gli alberi andranno collocati nella nostra Agorà della Legalità, in modo tale che possano crescere e farle adottare da alcune classi della nostra scuola perché- conclude- prendersi cura del verde significa salvaguardare le nostre radici e crescere con ideali solidi anche per il futuro”.