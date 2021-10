Favara. Il neo consigliere Rino Castronovo:” Ringrazio tutti i miei elettori per la fiducia e il sostegno”

Questa sera, domenica 17 ottobre presso il suo comitato elettorale, il neo consigliere comunale di Favara Rino Castronovo, ha voluto incontrare i tanti amici che lo hanno sostenuto. Presente anche Totò Cuffaro, leader del partito Democrazia Cristiana.

Arrivano anche i ringraziamenti del neo consigliere Gaspare- da tutti conosciuto come Rino- Castronovo a pochi giorni dalle elezioni amministrative che hanno visto il rinnovo del Consiglio comunale di Favara. Rino Castronovo, eletto nelle fila del partito Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, con 784 preferenze è risultato essere il secondo consigliere con più voti in questa nuova tornata. Da anni impegnato nel mondo dello sport-è infatti il presidente della squadra di calcio Pro Favara- e del sociale, Castronovo tiene a ringraziare la sua famiglia, gli amici, tutti i suoi sostenitori ed “anche coloro i quali per motivi personali e familiari erano già impegnati ma che non hanno fatto mancare il sostegno morale”- dice il neo consigliere eletto. “Un ringraziamento- continua Castronovo- verso coloro i quali hanno voluto manifestare la loro fiducia nei miei confronti, certo di esercitare il ruolo di consigliere comunale diventando la voce di tutti, trovando sempre una porta aperta al dialogo e al confronto sulle problematiche che attanagliano la nostra città”. Non per ultimo, il suo entusiasmo e ringraziamento a Totò Cuffaro, il quale- sottolinea Rino Castronovo- “ è riuscito a riunire tanti uomini e donne disincantati e disillusi dalla politica, e creare una squadra forte, coesa ed unita”. Ricordiamo che, con il conteggio ufficiale delle preferenze diramate dall’ufficio elettorale de Comune di Favara, il partito Democrazia Cristiana ha ottenuto ben 2067 preferenze, superando di un solo voto #Diventerà Bellissima (2066 voti), partito del Presidente della regione Nello Musumeci. A Gaspare Castronovo i migliori auguri di buon lavoro.